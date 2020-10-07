職場實習計劃5年收千名中學生　調查指有效提升生涯規劃

由青少年發展企業聯盟創立的「Y-WE我才有用工作體驗計劃」(「Y-WE計劃」)，專為基層青少年提供為期1至2星期不等的工作體驗機會，涵蓋數十個行業，讓同學趁早接觸未來職場兼作實地了解，為前程鋪路，過去5年已協助約1000名青少年。

港大社會工作及社會行政學系組成團隊，就「Y-WE計劃」發表研究結果，以評估計劃具體成效。研究訪問361名基層青少年，針對他們的職業認知、動力及職業發展能力作自我評估。結果顯示，受訪青少年在參加約1星期的工作體驗後，整體發展均顯著上升，包括對未來職場的整體信必提升6%，對實際工作環境的認識亦增加24%。

青少年發展企業聯盟陳龔偉瑩指，基層青少年大多缺乏自信及視野，影響他們多元發展的動力，計劃提供實際職場工作體驗令他們建立自信。另外，港大社會工作及行政學系榮休教授陳麗雲指，期望政府大力投資基層青少年的職業導向，推行其計劃，提供培訓及工作體驗機會，以提升生涯規劃能力和培養正向價值觀。

「Y-WE計劃」去年安排逾200名基層青少年分別到192間企業體驗72個不同行業工作。於2017年參加計劃的學員羅巧頎來自單親家庭，現就讀新聞系二年級，她指計劃令她可在電視台實習，接觸不同的攝影器材。另一參加計劃的學員蔡創興同樣是單親家庭長大，現修讀計算機科學系，指當時糾結於修讀精算系及工程系，參加計劃後認清自己的方向，並得到在路政處的工作機會，不但擴闊視野，亦令其自信心大大提升，勇於與人溝通。