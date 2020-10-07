愛協20年為7.5萬流浪貓絕育　促將計劃擴展至狗隻

本港流浪貓狗問題嚴重，更不時發生寵物被虐事件，愛護動物協會20年前，推出全港首個「貓隻領域護理計劃」，透過「捕捉、絕育、放回原地」的項目，控制流浪貓隻數量及改善街貓健康，至今已為逾7.5萬隻流浪貓絕育。愛協促請政府，將計劃納入動物管理策略，並推展至狗隻管理，讓香港成為動物友善都市。

愛協指，全港目前有逾1900個貓隻領域，遍布香港、九龍、新界、離島，甚至部分受限制區域，當中的160個領域，流浪貓已絕跡，而過去20年經由人道處理離世的貓隻數目已大跌90%，由2000年約7000多隻，減至2019至2020年度約700隻，形容計劃成效令人振奮。協會引述研究指，若一個貓隻領域約80%貓隻已絕育，該領域的貓隻數量將有機會停止增長。愛協估計，若獲絕育的7.5萬隻貓均正常生育，本港過去20年或已有數以百萬計流浪貓旦生，在街頭掙扎求存。

但受制於法例限制，協會至今仍未能在郊野公園、康文署豁下公園、部分私人屋苑等誘捕貓隻絕育，促請政府將「捕捉、絕育、放回原地」方案納入動物管理策略，例如讓已被捕捉及送進漁農署動物管理中心的流浪貓也能惠此計劃，及將計劃推展至狗隻管理。