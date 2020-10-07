海關水警聯合反走私檢1250萬貨拘1男　3年內首檢出口植物

海關及警方前日(5日)展開聯合反走私行動，在屯門龍鼓灘一帶檢獲大量懷疑走私物品及一輛貨車，市值約1,250萬港元，並拘捕一名44歲男子。檢獲的走私貨物包括乾貨海味、電子產品、護膚化妝品及名牌服飾等，其中最特別是約300株多肉植物及蘭花，屬執法部門過去3年來首次檢獲走私出口植物，相信是疫情阻礙旅遊，走私集團窺準商機圖供應予相關愛好者。

警方水警小艇分區指揮官警司周信偉指出，過去3星期，兩部門收到線報及經觀察後，發現香港西面水域有懷疑走私活動，經詳細部署後，前晚於有關水域埋伏監視，在晚上約11時留意到一艘約10米長的可疑快速艇，由西面沿海岸線駛至龍鼓灘對開水面。

該艘快速艇配置4部高馬力舷內機，估計可輸出過千匹馬力，無載貨時的時速能高達逾60海里，並隱藏在躉船附近作遮掩。與此同時，龍鼓上灘有一輛密斗貨車循稔灣路駛至近渡頭停下，隨即有10名中國籍男子由鄰近草叢步出，配合貨車司機卸下車上貨物，迅速運上快速艇。

執法人員見時機成熟，立即衝向渡頭展開行動，10名搬貨男子見狀慌忙跳上快速艇，高速朝內地水域逃走。縱使水警快速船早有埋伏，惟現場附近正進行工程，該處靠泊大量工程船造成水路迂迴曲折、交通繁忙，加上從相關位置離開香港邊界僅不足2海里，經一輪追截後，無奈讓對方逃之夭夭。執法人員立即按照聯絡機制，通知內地部門在內地海域進行搜索。至於貨車司機雖然試圖開車從陸路逃走，最後仍被人員截停制服。該名姓黃(44歲)本地男子涉嫌「輸出未列艙單貨物」被捕，現正被扣留調查，案件交由海關跟進，不排除之後有更多人被捕。

海關海域調查組指揮官張國賢表示，行動中共檢獲78箱、總值約1,250萬港元的貨物，貨物可以分為5類，其中一類是乾海味，包括海參、燕窩及花膠等，重約320公斤，價值約120萬港元；第2類是約25萬件手機、平板電腦等不同類型電子產品，值逾700萬港元；第3類是約6,800件不同品牌的護膚品及化妝品，價值300多萬港元；第4類是71件名牌服飾手袋、鞋履手錶等，約值30萬港元，另有一箱共10多支酒，每支酒價錢由6千港元至1萬港元不等。

最後一類則是約300株植物，價值15萬港元，亦是過去3年來首次檢獲被走私出口的植物，其中有多肉植物及蘭花，相信分別來自南美洲及日本，部分植物估計可售3、4000港元。由於該些植物一般要到外地旅遊才可購入，估計是因為疫情影響，世界各地實施不同的出入境限制措施，走私集團遂看準商機帶貨，售予有關植物愛好者。

截至昨日(6日)為止，海關及水警查獲的走私案件已達58宗，檢獲貨品總值約3.85億港元，共拘172人，相較去年全年破獲55宗走私案、貨值約1.62億港元及拘捕86人，可見各方面均有明顯上升趨勢。

搜獲的走私貨大多是內地自由行及其他外地旅客會來港購買的物品，相信亦是疫情下實施檢疫封關措施，影響該些旅客無法來港購物，不法分子遂利用走私方法「速遞」送貨應市。從疫情以來的第2季至今，海關已不時觀察到類似的雜貨走私情況，累計超過10宗，貨物多數擬偷運至廣東省。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬港元及監禁7年。