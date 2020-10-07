議員促教育局訂立聆訊機制　公開失德教師姓名

九龍塘宣道小學一名教師因編寫的教材上涉「港獨」題材而被釘牌，有議員要求教育局處理日後同類事件時，應訂立公開透明的聆訊機制，讓家長得悉牽涉的教師及學校。

議員葛珮帆指事件中的教師處心積慮地宣傳港獨組織，顯示現時教師團隊良莠不齊，有教師將政治帶入校園，於學校作很多動作，「教壞細路、誤人子弟」。對於教育局以專業失德為由取消有關教師註冊資格，惟葛認為局方應公開教師名稱，同時公開有關的考慮因素及裁定過程，令家長、學生有知情權。

由於有其他教師亦利用同1份教材教導學生，葛珮帆認為局方應交代後續跟進，例如有否向其餘老師作出警告。葛批評有人以政治中立作為擋箭牌，認為不應干涉學校教育，惟港獨根本沒有討論空間，認為局方應向學校提供清晰指引，令學校知道並不存有政治中立。

現時有逾1400個18歲以下的青少年於反修例風波中被捕，但教育局指暫時只接獲274宗有關教師的投訴，葛認為實際上有更多教師專業失德的情況，惟家長害怕作出投訴會被秋後算帳，同時批評教育局遲遲未處理投訴，放任學校自行管理。