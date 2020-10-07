台灣「洪瑞珍」控港商侵權　達成和解獲賠20萬元

台灣「洪瑞珍三文治」之後人洪峻聲及洪勝鏘於今年1月入稟香港高院，指香港的「洪家手作洪瑞珍三明治」侵犯其商標，要求法庭禁制後者的製造商及零售商的侵權行為。案件今天（7日）在高院原訟庭提訊，原告洪氏後人最終與兩被告達成和解協議，被告同意停用「洪瑞珍」商標，並願意賠償20萬港元。

本案原告為洪峻聲及洪勝鏘，兩被告則為鈺滿堂實業有限公司及張乙家（「水晶屋」的經營者）。原告在興訟後，兩被告未有按規定在5月初呈交抗辯書，原告因此要求法庭直接判原告勝訴。法庭原定今天處理相關申請。

首被告鈺滿堂實業始終沒有抗辯，法官本來已裁定它敗訴，但次被告張乙家日前補交抗辯書，並無否認對原告負有法律責任，只爭議他與首被告的責任輕重問題，並表示欲盡快了結案件，法官遂建議休庭讓與訟三方進行商討。

結果在休庭個多小時後，三方終達成協議和解，而次被告就撤回抗辯書，法官亦撤銷先前針對首被告的判決，再按照他們的共識作頒令。

法庭先裁定兩被告侵犯了原告的商標，下令禁止他們再使用「洪瑞珍」和「HUNG RUI CHEN」的名稱。另外，首被告和次被告要分別向原告賠償16萬和4萬港元。