政Whats噏：初選被指違法　民主派參選人開支隨時凍過水

政府將立法會選舉押後一年，並會向未被取消參選資格嘅參選人發還開支，佢哋陸續提交選舉開支申報。翻查部分開支申報，唔少曾參加民主派初選嘅人士都豪花幾廿萬做選舉工程，其中參選區議會（第二）嘅荃灣區議員岑敖暉使咗逾50萬。不過政府早前多番強調初選涉嫌違法，唔知佢哋啲開支係咪渣都無得剩呢。

岑敖暉嘅總選舉開支高達50.7萬港元，當中有近30萬港元用嚟向民主動力支付製作同宣傳費，包括籌備選舉論壇，而岑都煞有介事，用咗800蚊喺論壇化妝費。岑亦係被政府取消參選資格嘅12人之一，政府唔會發還選舉開支，不過同時佢獲得約50.6萬港元嘅選舉捐贈，當中近30萬嚟自民主動力，所以埋單計數佢要自己攞1000蚊出嚟啫。

不過其他民主派參選人就冇咁好彩喇，參選新界東選區嘅本土派鄒家成，今次總開支用咗近50萬港元，用得最多喺代理人同選舉助理開支，用約33萬港元支付職員薪酬。鄒有約17萬港元選舉捐贈，即係自己仍然要倒貼逾31萬港元。參選新界西選區嘅學民思潮前發言人黃子悅都係用咗近50萬港元，同樣喺代理人同選舉助理開支上用得最多，涉及約31萬港元。黃獲得近30萬港元選舉捐贈，而佢自己都要倒貼將近20萬港元。

除咗參與民主派初選嘅人士，參選新界西嘅屯門區議員巫堃泰總開支都唔惹少，用咗近80萬港元，分別投放咗20萬港元同16萬港元喺個人形象諮詢同埋多媒體製作。巫本身有養貓，唔知係咪因為咁而特別關注動物議題，用咗5萬蚊做動物權益政策諮詢，另外有5萬用喺財政政策諮詢。此外，參選新界東嘅羅庭輝雖然係素人，但佢都使成83萬港元，當中有52萬港元用喺代理人同選舉助理開支方面。羅喺今次選舉中仲要冇任何選舉捐贈，睇嚟佢財力非常雄厚喇！