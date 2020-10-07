海天堂控前生意夥伴誹謗　吳耀明：被告或與《蘋果》關係密切

龜苓膏連鎖店海天堂於2013年就《蘋果日報》透過示範短片和報道，指稱該店把疑似發霉龜苓膏經處理後出售一事，控告其前生意夥伴蔡國強誹謗。案件今天（7日）於高院續審。海天堂創立人吳耀明繼續作供，認為《蘋果日報》派員拍攝沖洗龜苓膏，是被告與分店員工串謀，他並指被告等人可能與《蘋果》關係密切，但他自己就跟《蘋果》或其記者沒有過節。

吳並反覆強調按海天堂的政策，產品只要有一粒霉菌都會丟掉不會出售。不過被告方就指，海天堂並無就產品發霉的問題，向員工出過任何書面指引，亦不會探究產品發霉之原因及研究改善方法。而該公司雖規定員工發現壞貨要填紀錄表交寫字樓，但執行上卻甚多錯漏，漏填日期及員工簽署均有發生。被告的大律師更指，海天堂其實是同意、甚至要求員工拿發霉龜苓膏沖洗再賣。吳對此表示不同意。

此外被告的大律師又指，被告在2013年4月表示要自立門戶，要求吳購回他在海天堂中國大陸業務的20%股份。但吳表示被告從沒提出此要求，他是在當年6月中一次會議中宣布以私人理由退出，並表明放棄分紅。

大律師直接問吳，是否認為被告是「反骨仔」而對他不滿，吳回應時坦言覺得被告「冇良心就梗㗎啦，做啲咁嘅動作，冇乜人會鍾意佢啦。」但否認因此要打壓他，指自己「冇咁心胸窄」。

關於電話音一事，吳重申當時聽到被告多次提到要「撳掣」，並說要「摧毀海天堂」，又表示要對付海天堂，中間更提及「擠提」、「過街老鼠」等字眼。大律師指被告所講的「摧毀海天堂」，意思其實是向公眾揭露海天堂的真相，包括出售發霉龜苓膏之事，但吳明言不同意。