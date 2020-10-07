疫情衝擊失業率高企　社福機構募80主婦縫製3萬口罩幫補家計

香港新冠肺炎疫情反覆，不少市民面對失業、減薪，難以維持生計。有商業機構與7間社福機構合作推出「可重用口罩+口罩袋」計劃，集合80多位婦女及義工，縫製3萬個可重用口罩作慈善義賣及贈予有需要人士，並讓婦女一展所長，幫補家計。

有份發起活動的組織「離島婦聯」，執委之一的鳳群專責培訓婦女製作口罩，她退休前曾在內地開紡織廠，故對口罩的質量很有要求，前後花了2個月時間培訓參加者車工技術，若發現製成品質量不合格會拆線重做，「口罩嘅弧位最考功夫，車得唔靚好明顯」。

她指出，疫情導致航班停飛，不少在機場做餐具包裝的婦女失業，部分更出現抑鬱的症狀。她認為籌辦工作坊讓她們製作口罩，調劑身心之餘，更可透過手藝賺取收入。婦女每製作一個口罩，可獲得25港元。

一般而言，每個口罩的製作時間為10分鐘左右，但有一位婦女，願意付出半小時的時間，以一絲不苟的態度，用心製作每一個口罩。她是巴基斯坦裔的Jabeen。Jabeen是家庭主婦，育有3個分別是19歲、14歲、9歲的女兒，丈夫曾是地盤工，疫情期間收入不穩，現轉行做保安。擁有28年車衣經驗的她，雖然不諳廣東話，但透過鳳群以身體語言教導她，再加上觀看教學影片，很快就上手。計劃讓她一展所長、幫補家計之餘，更能為抗疫出一分力，計劃過後，她亦打算到社企工作，烹調清真食物予少數族裔的學生，繼續發揮才能。