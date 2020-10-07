集會中高呼要殺警剁成肉醬　六旬漢否認擾亂秩序受審

民間集會團隊於今年1月19日在中環遮打花園舉行集會，一名六旬退休漢被指當日在金鐵港鐵站出口外手持揚聲器叫喊，高呼：「要將香港警察全部殺晒，佢哋無一個係無辜」，「今日香港嘅局面係政府造成，我哋堵路、打中國銀行，全部都係有根有據」，他又揚言要將警察刴成肉醬。該名退休漢於事發後數天在家中被警方拘捕，他否認一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，案件今日(7日)在東區法院開審。

63歲被告何兆麟被控於今年1月19日，在港鐵金鐘站D出口外的公眾地方喧嘩，或作出擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或相當可能會導致破壞社會安寧。

控方傳召警署警長李泰萊作供，他當日駐守機動部隊，被指派到樂禮街設置防線。當日下午4時許，他目睹約有300名示威者在金鐘站外聚集，警方展示藍旗作出警告後，示威者紛紛散去。

但至5時15分，李目睹戴鴨舌帽、穿黑衫褲的被告在D出口站立，手持揚聲器不斷講粗口，不下5至6次聲稱要「殺晒全香港嘅警察」，同場約有10多名市民叫囂及拍掌和應，部分市民情緒激動，整個事件歷時10分鐘，之後在場市民陸續離開。

控方庭上播放由電視台及網媒拍攝的新聞片段，片中聽到一把男聲用揚聲器叫囂，揚言要將香港警察「刴成肉醬全部殺晒」，又言「政府無良在先，做咗壞事，無視幾百萬人上街示威，政府用武力解決政治問題，先搞到今日咁嘅局面……要記住我哋堵路、打中國銀行，全部都係有根有據」。

片中男聲更向在場警察表示：「香港市民對你哋好仇恨，你哋感唔感覺到？」，再說警察未有「起義反抗」，「將來下場一定會好慘」、「所以3萬警察無一個係無辜」。在場有人附和，有人大叫「黑警死全家，你哋落地獄」。

辯方對被告當日所講的說話沒有爭議，但就爭議他是否有意圖激使他人破壞社會安寧。李警長亦同意，當被告用揚聲器叫喊時，在場沒人嘗試做出堵路、傷人、襲警或刑毀等違法行為。