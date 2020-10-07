全球40個最型格社區　西班牙巴塞隆拿社區登榜首　香港深水埗排第3

全球有許多值得前往的地區，外國雜誌TIME OUT選出全球40個最型格社區，西班牙巴塞隆拿的擴展區，以及美國洛杉磯市中心區，分別排名第1及第2位，而本港深水埗區則排名第3。

該雜誌訪問了全球3.8萬名市民的意見，評分以當地的娛樂、美食、文化和社區等作基準。調查結果顯示，西班牙城市巴塞隆拿內的發展區，以及美國城市洛杉磯的市中心區，分別列為第1和第2位。榜首的巴塞隆拿社區，其獨特的建築風格和良好的社區風氣為當地加分。每個公寓單元都有自己的內部庭院，疫情下，居民們盛裝打扮，並從陽台上組織了大規模的舞蹈晚會，令城市充滿活力。

該雜誌亦將本港的深水埗區列為第3位，指深水埗區能夠做到「新舊並存」，例如區內有外觀為舊香港紡織店的大樓，地下鋪位開設咖啡店，而樓上則售賣時裝。該雜誌又指，區內有多家米芝蓮推介食肆。

另外澳洲兩個城市的社區均有上榜，分別是第5位墨爾本市的亞拉維爾區，以及第10位悉尼市的馬里克維爾區。該雜誌指，該墨爾本市社區的美食、住宅和休閒娛樂，達到了完美平衝；而該悉尼市社區因為其民族多樣性，豐富了當地的文化和美食。中國上海市的陝西北路和康定路亦榜上有名，排第7。