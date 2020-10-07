暴疫夾擊香港不寧　國安法實施百日　移民英國繼續倍增

不少港人用腳投票，查詢及委託移民英國的個案近期以倍數上升。

本港過去一年政治不穩定，疫情又重創經濟，適值《港區國安法》實施至今100日，有移民公司表示，自去年下半年開始，接獲的移民查詢暴增逾4倍，委託該公司辦理移民的個案亦激增2倍，今年6月至7月期間，自《港區國安法》出台、英國宣布持BNO港人移居方案後，港人查詢移民英國的個案更增加4倍。有議員指，港府無力解決教育、假難民及土地等問題，令本港不再宜居，港人被迫為生活出走。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，由去年6月起的反修例活動開始，港人移民他鄉漸成趨勢，今年雖因疫情關係一度回落，但至6月底《港區國安法》，尤其是英國在7月宣布，明年一月無條件開放香港BNO持有人入境申請移民的政策後，該公司接獲移民查詢再度回升，由以往每日只有1至2單的查詢移民英國的個案，增加至每日有超過5宗。

「英國的BNO擴權移民政策對港人移民衝擊好大！」張家禧說，以往需要投資至少200萬英鎊（即約2000萬港元）才能移民，轉變至以BNO入境的零成本移民，對港人的吸引力頗大。

不過，由於當地規定申請人必須舉家一同移民，並要求申請人連續在當地居住5年，不容許留港工作以「太空人」方式申請入籍，因此很人都要先買英國樓，移居方式亦轉以「資金先行」，為移民做準備，建議港人先做好財務管理，為日後移民作準備。

張續指，雖然英國BNO入境移民政策吸引，但由於很多細節仍未公布，而當地的天氣、環境、失業率等都存在問題，相信會令港人多一重移民考慮。相比起英國，澳洲及加拿大的環境氣候較佳，移民政策亦較爲成熟，故仍是港人移民的首選地方。

美聯移民高級策略總監鄭天殷亦表示，單計國安法公布前的5月全月已一共收到約800宗有關移民的查詢，較去年同期的20宗大幅上升39倍，創有記錄以來最高，當時最多人查詢移民台灣的情況，但至7月英國宣布BNO入境移民政策後，查詢移民英國的情況激增。部分人對英國BNO入境移民政策的要求卻步，故會先送子女到英國升學，她從不少海外升學夥伴聽説，9月底至10月頭港人到英國升學的個案申請直線上升。

議員葛珮帆認爲，本港問題多蘿蘿，尤其最近發生的本港教育問題，成爲不少家庭移民的原因。過去一年社會動盪，有上千學生曾參與反修例活動被捕，令不少家長擔心子女在港讀書會被滲透港獨的洗腦思維，參與違法活動，故會考慮送子女出國讀書。

另外，本港民生問題仍未解決，假難民湧港、黑工、搶劫頻生，而港府對港獨、攬炒人士束手無策，壹傳媒黎智英於過去多年涉勾結外部勢力亦屢被放生；至於修例風波中不少違法個案獲輕判，令人感到本港治安不佳，對港府失望，紛紛逃離本港尋覓新生活。