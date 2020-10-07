銅鑼灣皇冠假日酒店前總監涉收非法回佣　與工程承辦商同被控

廉政公署昨日(6日)落案起訴一名酒店前總監及一名工程承辦商東主，控告他們涉嫌貪污賄賂以取得總值130多萬港元的酒店冷氣工程及維修保養定期合約，涉案非法回佣共逾20萬港元。兩名被告已獲准保釋，將於星期五(9日)在東區裁判法院答辯。

范家智(43歲)，為香港銅鑼灣皇冠假日酒店前工程總監；及黃文健(46歲)，順盈工程維修有限公司東主，同被控2項串謀使代理人接受利益罪名；范家智另被控1項代理人索取利益罪名，而黃文健則另被控2項向代理人提供利益罪名。

范家智於案發時為皇冠假日酒店的工程總監，負責監督皇冠假日酒店所有工程、以及向該酒店推薦承辦商和批簽承辦商進行的工程。黃文健是順盈的東主，該公司經范家智介紹，成為皇冠假日酒店的冷氣系統維修承辦商。

有關罪行涉嫌於2018年7月27日至2019年6月10日期間發生。范家智當時為皇冠假日酒店處理7份鮮風櫃或冷╱暖風櫃維修及更換工程訂單，總值逾47.3萬港元，他並處理一份逾84萬港元的酒店冷氣維修保養定期合約，范涉嫌收受順盈提供的非法回佣逾20萬港元。皇冠假日酒店在廉署調查案件期間提供全面協助。