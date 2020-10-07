下學年高中或開辦職業英語應用課程　成績不等同DSE英文科

語言學習需生活化、實用化，學校課程檢討專責小組向教育局提交的最終報告建議，在高中階段開辦職業英語應用學習課程。據悉，當局將於下學年正式引入該課程，讓中學在高中階段設「英文傳意」及「服務業專業英語」兩個修讀選項，培養學生在不同工作環境應用英文的能力。該課程不同於提升語文素養及知識為主的英文科，成績將不會等同中學文憑試(DSE)英文科成績。

「英文傳意」可讓學生學習一般職場及銀行、工程、酒店及進出口等行業的「閱寫聽說」能力，包括書信、會議、匯報等；而「服務業專業英語」則學習旅遊、航空、設計等不同服務專業中，日常工作及職場往來的專業術語與社交禮儀，以及求職技巧。

該課程的課時為180小時，內容包括模擬專業及職業範疇的應用學習情景，以及角色扮演、小組討論及讀寫實務文書等學習活動，又會提供應用及實踐機會，以應對不同工作情景及日常生活要求的英語能力。

目前高中英文科課程主要提升學生英文運用知識及語文素養，而職業英語課程則較為着重實用性，學生修畢後成績不會等同DSE英文科成績，或作為代替英文科的另一資歷。