第二期保就業首輪僱主名單出爐　港怡醫院獲批3109萬居榜首

補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃接獲15.8萬僱主及2.6萬自僱人士申請，政府今天(7日)公布第一批獲得資助的僱主名單，此輪獲得最多補貼的是港怡醫院，涉及資助額3109萬港元，承諾受薪僱員為1151人；其次是中國移動國際有限公司，獲發1838萬資助，員工人數686人；運動家有限公司則獲發1646萬資助，涉及624名員工。

疫情重災區的航空及旅遊業，多間旅行社及航空公司均有申請補貼。攜程旅行網(香港)有限公司獲批出201萬港元，承諾受薪僱員人數為77人；中國國旅(香港)旅行社有限公司亦獲發119萬港元，僱員人數是47人。而航空業情況，亞洲航運(香港)有限公司獲批130萬港元，聘有48名員工；香港航空訓練中心有限公司亦獲16萬港元，有6名員工。

至於零售業，鴻福堂特許經營管理有限公司獲發949萬港元，員工人數426人；鴻福堂集團有限公司亦獲215萬港元，員工人數為63人；余仁生(香港)有限公司則獲747萬港元，員工320人；國際知名品牌TORY BURCH亦獲發230萬港元，承諾受薪僱員人數83人；而周生生珠寶(中國)有限公司亦獲批121萬港元補貼，僱員人數為44人。

另外，多間書商亦有申請補貼，當中以牛津大學出版社(中國)有限公司獲批金額最高，獲發872萬港元，承諾受薪僱員人數335人。商務印書館(香港)有限公司，及三聯書店(香港)有限公司則分別獲發108萬港元及72萬港元。

而在去年反修例示威爆發起，屢遭示威者針對的無綫電視新媒體集團有限公司，亦獲批584萬港元，涉及員工213人；電視廣播出版有限公司亦獲110萬港元補貼。