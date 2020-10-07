身材外表被公眾品評　平機會指女政治領袖壓力大　

現代社會女性參與政治人數上升，目前港府官員中，女性佔38%，惟女性在2016年立法會選舉中當選的議員中，以及在2019區議會選舉當選區議員中，分別只佔17.1%及19.5%，代表性仍然不足。

平等機會委員會(平機會)今日(7日)公布「公眾對女政治領導的態度之研究」結果，顯示超過6成受訪者相信男性與女性具有同樣優秀領䄂特質，惟仍有1成多的受訪者認為男性是較好的政治領䄂和官員、立法會議員及區議員。

平機會委託中文大學亞太研究所性別研究中心，於2018年12月至2019年1月向1003名15歲以上的市民進行電子抽樣調查，以及與來自政府、立法會、區議會和政黨的政治領袖進行網上調查及訪談。結果顯示，公眾對領袖於不同政策領域的表現，存在性別定形，超過7成受訪者認為男性領袖較擅長於國防保安，而42%的受訪者則認為女性領䄂較擅長於社會福利範疇。

此外，逾6成受訪者認為照顧家庭成為女性政治領袖的障礙；亦有56%及46%受訪者認為是基於社會對性別的傳統看法及社會對男女升職標準不同。而在與政治領袖的訪談中，有女性受訪者指女性領袖要面對公眾對她們身材和外表的過分關注。

平機會政策、研究及培訓專責小組召集人蔡玉萍表示，女性面對傳統性別角色期望，承受更大壓力，尤其對在基層或小型政治組織工作的女性而言，機構提供的支援不足，難以兼顧工作及家庭。

平機會政策、研究及培訓專責小組成員黃梓謙建議，政府應透過公眾教育、家庭友善政策、培訓、以及機構支持，為有潛質的政治領袖創造更多機會。黃又指，政府可考慮採用自願形式的性別配額制度與性別比例目標，消除社會文化中的性別偏見。