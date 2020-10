尖東帝苑酒店內有餐廳無預警停業　食客摸門釘斥不滿

尖東帝苑酒店內的越南餐廳「Le Soleil」有樓面昨日(6日)確診新冠肺炎,並被發現曾帶病上班,衞生防護中心要向酒店住客及員工展開大規模派樽檢測行動,東網記者今日到場觀察,發現酒店人流甚稀,有食客更「摸門釘」。一名女顧客本預約今日(7日)到該酒店另一餐廳享用自助餐,到埗後才知悉餐廳已關閉,感到意外及無奈,斥責餐廳安排不當:「冇人(職員)通知過我,浪費我時間」。

位於酒店3樓的越南餐廳「Le Soleil」,今日門外擺放了告示牌「We are closed. Please proceed to other restaurants」(我們已關門,請往其他餐廳),同層的自助餐餐廳「雅苑座」門外亦擺有告示「午餐及晚餐暫停營業至十月十三日」。

然而,酒店餐廳的行動似沒及時通知顧客,一名女顧客今日到埗後才知悉餐廳已關閉,她指,知道3樓越南餐廳有人確診,但不清楚同層的自助餐都會關閉,不滿為何職員不提早通知已訂枱的顧客。

記者以顧客身份致電查詢酒店餐廳情況,酒店職員指,現時酒店內僅得位於地庫2層的「帝苑軒」及位於1樓的「四季菊日本餐廳」繼續營業。

帝苑酒店則發聲明指,涉事餐廳由本月6日至19日暫停營業14天,會於餐廳及廚房進行全面的深層消毒。該餐廳工作或曾接觸確診者之員工,已進行自我隔離及安排病毒檢測酒店。