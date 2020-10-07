尖東帝苑酒店內有餐廳無預警停業　食客摸門釘斥不滿

尖東帝苑酒店內的越南餐廳「Le Soleil」有樓面昨日（6日）確診新冠肺炎，並被發現曾帶病上班，衞生防護中心要向酒店住客及員工展開大規模派樽檢測行動，東網記者今日到場觀察，發現酒店人流甚稀，有食客更「摸門釘」。一名女顧客本預約今日（7日）到該酒店另一餐廳享用自助餐，到埗後才知悉餐廳已關閉，感到意外及無奈，斥責餐廳安排不當：「冇人（職員）通知過我，浪費我時間」。

位於酒店3樓的越南餐廳「Le Soleil」，今日門外擺放了告示牌「We are closed. Please proceed to other restaurants」(我們已關門，請往其他餐廳)，同層的自助餐餐廳「雅苑座」門外亦擺有告示「午餐及晚餐暫停營業至十月十三日」。

然而，酒店餐廳的行動似沒及時通知顧客，一名女顧客今日到埗後才知悉餐廳已關閉，她指，知道3樓越南餐廳有人確診，但不清楚同層的自助餐都會關閉，不滿為何職員不提早通知已訂枱的顧客。

記者以顧客身份致電查詢酒店餐廳情況，酒店職員指，現時酒店內僅得位於地庫2層的「帝苑軒」及位於1樓的「四季菊日本餐廳」繼續營業。

帝苑酒店則發聲明指，涉事餐廳由本月6日至19日暫停營業14天，會於餐廳及廚房進行全面的深層消毒。該餐廳工作或曾接觸確診者之員工，已進行自我隔離及安排病毒檢測酒店。