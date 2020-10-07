政Whats噏：環保政策瓣瓣唔掂　網民轟垃圾政府　叫黃錦星收檔

新1份施政報告將喺下周三(14)公布，而政府近期亦持續喺Facebook專頁出貼，就各項政策進行公眾諮詢，最新就問及環保範疇。話時話，環保政策瓣瓣唔掂，作為環境局局長黃錦星當然無可避免地畀一眾網民鬧爆，質疑政府推行環保措施時嘅決心同力度，有網民更毫不留情地話，全港最大舊嘅垃圾就係政府，話全部高官包括黃錦星收檔，就可以幫到香港環保！

貼文提到，社會進步，喺推動經濟及城市發展嘅同時，亦要保護環境，包括低碳轉型減緩氣候變化、節能慳電、惜物減廢、改善空氣質素同支持綠色復甦。問大家對推動環保有咩意見？有咩諗法同計仔咁話。

點知市民嘅回應非常尖銳，直言全港最大舊嘅垃圾政府都清唔到，講咩環保呀！全部高官返屋企收檔，已經幫到香港環保好多！又鬧爆垃圾政府連垃圾徵費都搞唔到仲同人講環保，叫呢堆高官去堆填。有人就反問要環保又明日大愚(明日大嶼)？有本地組織就留言話現時政府做嘅所為環保，根本係一塌糊塗，例如保育生物多樣性，但環境局根本就破壞生態，政府仲年年批出過千萬元破壞生態，真係保育嘅悲哀喎。

另外亦有網民話政府不如派3萬蚊先喇，又或者執咗港台一定係最環保，解散港台，刻不容緩。但同一時間都有網民畀具體嘅建議，例如建議全港每人都持有1張環保咭，類似八達通咭，每星期有回收物資就可入分，滿1000分可直接減稅或租用區內設施減少收費等，藉此鼓勵市民喺日常生日活中支持環保。

其實香港嘅環保政策一向遭人詬病，黃錦星過去嘅環保工作亦唔見乜嘢成果，不但推動電動車無果，就連廢紙棄置都量都持續多年增加，但同時間回收量卻逐年下跌，實在係難以想像，再加上醞釀多年嘅垃圾徵費草案喺上屆會期胎死腹中，所以至今都係空談。若果未長此下去，套返網民嗰句，黃錦星「收擋」算喇！