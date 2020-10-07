尖山隧道口往新界入口前百米垃圾路　東網揭發多日部門方派員清理

東網連日報道市區百米「垃圾路」，部門懶理多日後，今日方派員清理。東網近日揭發九龍荔枝角接近尖山隧道往新界方向入口，一段公路路肩近日堆滿大量建築廢料，加上有死車及多輛重型車輛違泊，佔據行車線長逾百米，影響環境及其他車輛行車，但涉及的多個部門卻「撓埋雙手懶理」，直至今日(7日)方派員清理。立法會議員斥政府行動遲鈍，做事欠缺主動性，需作檢討，否則只會令香港淪為「垃圾港」。

現場為荔寶路往荔枝角方向左邊行車線及附近草叢，日前滿布垃圾及建築廢料，包括沙石泥頭、棄置洗手盤和竹棚等，旁邊空地亦疊起發泡膠箱和廢車胎，現場更充斥陣陣尿臭味，衞生環保非常惡劣。多輛貨車和大型拖頭違泊，形成一條車龍，當中一輛鋪滿枯葉的私家車，行車證已過期，令該路段儼如「廢料及廢車場」。

東網連日向多個部門查詢，但部門卻多番推諉責任，至今日方有部門到現場清理。記者晚上實地視察，發現現場的垃圾，包括建築廢料及雜物等已清除，多輛違泊的大型貨車和拖頭，以及死車已消失，有關路段並放有警方告示牌，警告違泊車輛會被拖走，惟附近的「發泡膠箱山」則原封不動。

路政署回覆指，經實地視察後，已立即安排清理路旁的棄置拆建物料，清理工作預計於今日完成。地政總署則回覆，九龍西區地政處已到現場視察，並會安排承建商清理位於公路以外未撥用政府土地上非法棄置的建築廢料。環保署回覆稱，在去年4月10日收到一宗有關荔寶路附近棄置建築廢物的投訴，經跟進調查後，成功檢控犯案車輛的車主及非法棄置建築廢物人士，2人合共被法院判處罰款6000元。

立法會議員柯創盛稱幸有第四權監督政府，才有機會揭露社會真相，他認為今次事件，政府責無旁貸，不論屬哪一個部門責任，解決事件來得太遲，政府應該主動出擊巡查，但事實反映，垃圾滿城的情況卻舉目皆是，再者，政府需要檢討監督外判清潔商的程序，甚至要思考單靠外判去做，未必做得最好，否則，香港只會變成「垃圾港」。