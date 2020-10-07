酒樓突拒團體舉辦雙十節活動　議員料與國安法有關

有團體計劃於本周六(10日)在酒樓慶祝「雙十節」，但今日突然接獲酒樓要求避免使用「雙十」及「中華民國」字眼，最後更以禁聚令為由，直接拒絕所預訂的酒席。活動籌辦方認為與《港區國安法》實施有關，相信酒樓受到政治壓力。

香港各界團體早於上月初在九龍旺角倫敦大酒樓預訂酒席，舉行雙十晚會，預料有近700人出席。有份籌辦活動的元朗區議會副主席麥業成指，今早(7日)約10時接獲酒樓要求，指活動不能出現「雙十」及「中華民國」字眼，主辦單位答應有關要求，並隨即修改背景板及橫額字眼，惟至中午，酒樓則以禁聚令為由，直接拒絕為團體提供活動場地。

麥業成對事件感到無奈，指團體一直與酒樓關係密切，以往每年均會預訂酒席舉辦雙十節活動，認為有關決定根本與禁聚令無關，因為酒席為4人一枱。麥相信酒樓是受到高層及政府壓力，擔心被除牌，而拒絕提供場地。麥指距離原定活動日期的時間緊迫，坦言活動主題敏感，無法預訂其他場地舉辦任何活動。

東網記者曾致電倫敦大酒樓查詢事件，惟職員指負責人不在，無法作回應。