葵涌殘疾院舍國寶之家3人染疫　院友今陸續撤離

有院友在身穿全套保護裝備的人員陪同下離開。(馬竟峯攝)

於第三波疫情淪為重災區的院舍，再度出現確診個案，本日新增的確診個案中，便包括1名私營殘疾院舍「國寶之家」的57歲男院友，另有2院友初步確診。當局今日安排撤離行動，多名身穿全套保護裝備的人員，下午開始到院舍協助撤離，至晚上近10時，約30名院友分別登上醫療輔助隊小巴或救護車，被送往檢疫地點或醫院。

東網記者今日到位於葵涌石蔭路國寶樓的「國寶之家」視察，下午未見有職員進行消毒，門外亦未有任何告示，院舍職員拒絕接受訪問。晚上約7時，有清潔工人到院舍樓下的公園消毒，另有多名院友在醫護人員陪同下離開。至約9時半，3部醫療輔助隊小巴亦到場，協助撤走院友。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今表示，院內共有約30名院友，又表示院友「口罩戴得唔係幾好」，大部分「行得走得，好多時會外出」，曾與該確診患者接觸的6名職員須檢疫，衞生防護中心亦會向院舍派樽做檢測，不排除會出現更多個案。