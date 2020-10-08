美國紐約大都會看守所內的圖書館，是「人才」聚集的地方，也是所內唯一的角落可以安寧地，在心平氣靜中進行有內容的、理性的、有意思的討論和對話，也是我這三十個月來的人身避難所、精神避風塘。

二○一八年中的一天，正是看守所內搞大衞生大掃除的日子。整天都沒有學生和課程，我們幾個勤務工和義務工都忙着洗刷打掃、油漆修理等工作。半天下來幹活完了，我們四人坐下來休息聊天。「艾凡」（假名）是巴基斯坦裔中年的生物工程師；「積克」（假名）是非裔來自牙買加的教授；「哥麥」（假名）是波多黎各裔的美國海軍陸戰隊中尉，退伍後跑回大學唸了個商管學士，做家族生意。主任也跑過來跟我們說說閒話。

主任名「品尼」（假名），意大利裔美國中年白種男子，大學畢業後便投入聯邦政府監獄局專管教育活動和發展課程。品尼告訴我們，他唸大學時修過一門關於中國的課目，教授曾在台灣進修，還教學生們包餃子呢！現在每年中國春節時，品尼都會和太太到看守所隔壁的中國城內一所中餐館吃一頓餃子。

從吃餃子談到教育部的工作，搔中品尼的癢處。品尼清清嗓子便說：「你們知道嗎？目前全美國被監禁的二百三十萬以上的人中，大約有百分之四十一的被監禁者沒有完成中學學歷，而總人口相比的是百分之十八。再者與普通人口的百分之四十八接受了任何大專或大學教育，在聯邦監獄中只有百分之二十四接受過相同水準的教育。」

積克插嘴的說：「奇怪啊！這兩年來在這看守所裏，我看到的比你所說的比例少得多。這裏大約有八百名住客，根據你說的比例，便該有三百人沒完成中學，即五百人有中學學歷！便該有二百人有大專教育。我們在這看守所的經驗是只有二百人（百分之二十五而不是百分之五十九）完成中學學歷，和一百人（百分之十二而不是百分之二十四）有大專教育！」

艾凡跟着補充的道：「那我們的工作便是在這看守所內的各樓層區，找出這些有大專學歷的，讓他們來做老師，輔助那六百多名沒有完成中學的，在這裏考試取得GED（中學程度）文憑。」

品尼主任忙着解釋：「這是二○一六年官方的全國統計資料，和個別地方可有出入也不奇怪。但最重要的是美國判刑委員會的研究指出，從聯邦監獄釋放的人中，有一半在釋放後的八年內被重新再逮捕，特別是二十一歲以下的年輕人。沒有完成中學學歷的被再逮捕的比例最高，達百分之六十，有大學學位的人，被重捕的比例是百分之十九。還有，二○一六年，蘭德公司發布了一份報告，顯示在監獄中參加任何類型的教育計劃的人重返監獄的可能性降低了百分之四十三。除了減少累犯， 具有進修課程的監獄中的暴力行為較少，這為被拘留者和監獄工作人員創造了更安全的環境。監獄教育的重大個人利益包括增加個人收入，降低失業率，加強社會參與和志願服務，以及改善健康狀況。」

品尼主任語鋒一轉的向着我說：「前幾天你寫的計劃書為看守所各區層鋪開一個教育輔導網絡被批准了，所長亦把今年財務餘額撥備了一部分給教育部設置教材，我也訂購了一系列的課本，影像器材，你們看我們還需要些啥？」

艾凡搶着建議的說：「可以弄些樂器啊！這裏有很多音樂愛好者，可置幾把結他（六弦琴）或電子琴，或給他們弄一把小提琴吧！我們可以開展一個音樂欣賞和入門的課程系列，你說可以麼？」艾凡指着我問主任。

品尼主任笑了：「為啥不可以？你們趕快弄個清單來，也包括你們說的音樂欣賞課程系列的建議書！」

恍然的感嘆：真的是有風有雨也有晴！