東方日報A1：惡店無視釘牌　老鼠燒味照賣

香港鼠患不絕，食物環境衞生署執法不力、縱容違法行為是一大元兇！本報獲悉，曾發生「老鼠咬燒豬」事件、短短半年內遭法庭定罪七次的深水埗大慶燒味飯店，上月廿九日已被取消食肆牌照，按例不得經營，但「釘牌」至今的一個多星期後，該店卻照開業，據指，食環署現時只是每日罰款九百元了事，罔顧或一觸即發的公共衞生危機。本報向食環署查詢，該署證實涉事燒味店屬無牌經營，已向有關負責人提出檢控。有區議員狠批食環署辦事不力，執法毫無阻嚇力，擔心不知情市民進食問題食品後不幸出事，不知可向誰追討責任，建議政府以禁制令方式勒令其不得營業。

位於深水埗青山道的大慶燒味飯店曾多次傳出有鼠患，曾被發現老鼠聯群結隊在店內亂竄，甚至啃咬燒豬頭的情況，且因屢次違反《食物業規例》，於上月被食環署取消其牌照。然而，有人疑罔顧牌照規定，繼續營業。

東方日報記者昨到該店，發現燒味店仍然營業，幾乎所有食物均沒被掩蓋。有員工在露天地方切割食物，更有員工一邊處理食材，一邊拉低口罩高聲談話，衞生問題存疑。然而，不少街坊繼續光顧該店。

記者向該店負責人蕭先生查詢，他聲稱現時是以臨時牌照經營，並指下周一（12日）會全面關閉店舖進行維修，裝修費用逾二百萬元，屆時會把所有食材搬移到室內處理，以免再違例。他又承認曾存在鼠患問題，已安排滅蟲公司每月四次到店內進行滅蟲工作。蕭反批食環署草率清潔道路，導致鼠患處處。

食環署網上資訊顯示，若食肆被取消食物業牌照，日後前任持牌人或其夥伴及東主等，在牌照取消日期起計十二個月期間就相同處所提出的同一類別食物業牌照申請，將不獲署方處理。

深水埗區議員麥偉明狠批食環署辦事不力，稱涉事燒味店兩年前已出現老鼠咬豬頭的驚悚事件，當時食環署已應立即取消其牌照，而非任由該店繼續營業。麥偉明直言，如今涉事食肆無牌經營，已構成危害公眾安全，當局可用禁制令強制其不得營業，但食環署只每日罰款九百元了事，認為並無阻嚇性，猶如「無牙老虎」，難令市民有信心。

麥又批評，該署曾指深水埗鼠患指數屬正常，但有關燒味店便是活生生的例子，反映該區鼠患問題嚴重，老鼠四處出沒，更不時影響樓上住户。他續批評政府街道管理不善，只會採用舊式的滅鼠方法，並派外判清潔工簡單清潔道路，實在難以治好根源。

食環署證實，早前已經取消該燒味店舖牌照，並曾派員巡查有關處所，發現有人無牌經營食肆，已提出檢控。根據現行條例，任何人無牌經營須有相關牌照的食物業，一經定罪最高可被判罰款五萬元及監禁六個月，而持續違例者則每天另加罰款九百元。

翻查資料，涉事燒味店涉及多宗衞生違例事件，如因無妥善儲存未加掩蓋的食物、在露天地方配製食物、食物室不潔、容受處所內有蟑螂及老鼠等，先後於去年四月至九月期間七次被法庭定罪，共罰款一萬零三百元，並因其違例記分達到五十五分，遭當局取消其牌照。

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