食署執鼠屍　拖足6小時

食物環境衞生署滅鼠不力，連檢走老鼠屍體都「拖得就拖」。有區議員及前區議員近日分別於公園及街道發現老鼠屍體，其中一具鼠屍更「四腳朝天」倒臥於水渠附近。有區議員發現鼠屍後聯絡食環署，但等待逾六小時仍未派員檢走老鼠屍體。他們質疑做法會引發衞生問題，又批評食環署「得把口」、實際上巡查次數不足。

西貢區議員鄭仲文指，有街坊早於昨日早上十一時發現老鼠屍體，鄭用紙皮箱蓋住老鼠屍體後通知食環署盡快處理及清潔，惟等待逾六小時仍未見職員蹤影。鄭指，該區鼠患問題十分嚴重，明白政府難以派員清理部分私人屋苑範圍的鼠屍，但指食環署未有做好預防鼠患的指導工作。

鄭又稱，食環署在公共地方仍使用包括老鼠籠、老鼠餌等傳統手法捕鼠，他批評傳統捕鼠方式成效太低，加上食環署巡查次數太少，導致區內鼠患日趨嚴重。

前深水埗區議員梁文廣於前日於南昌薈商場平台兒童遊樂場發現老鼠屍體，當時聯絡食環署及房屋署，擾攘近一小時後，房屋署才派清潔承辦商檢走老鼠屍體。梁指該區並非第一次出現鼠患問題，直言環境衞生比以前更差，而每次發現有街坊發現老鼠蹤影或屍體後，食環署只派員巡查。

梁批評食環署「得把口」，強調該署具備處理鼠患的專業知識，理應「做多啲」及直接參與屋邨的滅鼠工作，又指屋苑的清潔承辦商人手不足，難以獨自處理鼠患問題。