政府防治當做騷　老鼠史愈揭愈臭

冰封三尺非一日之寒，本報接連揭發多個街市養鼠為患，秀茂坪街市及黃大仙大成街街市先後有老鼠「圍噬豬殼」，場面惡心，恐引發播疫危機。經本報報道後，食物環境衞生署始後知後覺「補鑊」，安排人員清洗街市，政府縱容鼠患禍港多年，實在責無旁貸。

政府滅鼠無方，市民長期受鼠患困擾，早前街市發生「鼠噬豬殼」事件震撼全城。本報八月時曾連環踢爆多個街市養鼠為患，其中秀茂坪街市更連日上演「老鼠開餐派對」，有豬肉檔隨地放置豬殼任由十多隻老鼠啃咬，有欠衞生的手法令全港嘩然。大成街街市亦出現同樣群鼠歎豬殼情況。西營盤街市也發現鼠蹤，在場雖有工人清潔消毒，惟街市M2層近一個肉檔位置仍發現有老鼠匿藏暗處，亦有老鼠明目張膽地在街市內橫行。

經東方日報報道後，食環署始補鑊派員清洗多個街市，以及與街市檔戶商討豬隻屠體抵達街市時的安排，並突擊檢查，聲稱會展開密集式滅鼠行動，加強街市清潔消毒及防治鼠患。不過，食環署繼續馬虎敷衍態度，清潔只做表面工夫，部分街市更在剛完成深層消毒當日，已再現老鼠竄出開餐。

東方日報近年已多次揭示各區街市及後巷群鼠出動，但港府治鼠十年無改善，街市淪老鼠樂園亦非單一事件。去年鼠患指數已創下十年來最高紀錄，若政府再繼續懶懶閒，馬虎對待滅鼠工作，在新冠肺炎及大鼠戊肝的雙疫拍門，甚至交叉變種下，情況令人憂慮。