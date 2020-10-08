Dr.東：免疫細胞外泌體可醫鼻咽癌胃癌　港大料5年內製成抗癌疫苗

人類皰疹病毒第四型（又稱EB病毒）是部分癌症的「禍首」。EB病毒感染率非常高，導致全球每年20多萬例癌症新症，約2%的癌症死亡病例是由EB病毒引致的惡性腫瘤引起，包括東南亞較常見的鼻咽癌、胃癌等。香港大學醫學院研究團隊首次發現，源自Vδ2‑T細胞（即先天性T淋巴細胞）的外泌體可有效治療EB病毒引起的腫瘤，有望製成抗癌疫苗，料5年內完成臨床試驗，再推出市場。

EB病毒感染覆蓋全球近95%的人口，患者普遍在2至5歲幼童期透過唾液感染。現時EB病毒引起的腫瘤，傳統治療方法主要以放射治療及化療為主，效果不佳且副作用多。港大醫學院研究發現，Vδ2‑T細胞外泌體能針對並有效殺死EB病毒相關腫瘤細胞，抑制腫瘤的生長。在實驗中，患有EB病毒相關胃癌的老鼠，經接種Vδ2‑T細胞外泌體100天後，存活率大增一半，腫瘤體積亦顯著縮小。

研究同時發現，健康捐贈者的Vδ2‑T細胞外泌體比自體有更強的抗腫瘤效應。港大醫學院兒童及青少年科學系教授涂文偉表示，Vδ2‑T細胞具有抗EB病毒相關腫瘤的潛力，惟患者本身難以大規模製造充足的細胞分泌體對付癌細胞。然而，透過捐贈者的外來外泌體既可有效刺激自體T細胞去殺死癌細胞，又可增強抗腫瘤免疫力，令病人同時得到治療及預防效果。

涂表示，目前研究最大困難在於提取細胞分秘體的過程繁複，現時以高速離心技術分離出細胞中的分泌體，需花近1天才完成，團隊還在尋找更好的提取方法，以提高大規模及標準化生產的可行性。涂又期望，Vδ2‑T細胞分泌體可製成抗癌疫苗，如同子宮頸癌疫苗般，成為免疫治療的新方法，預防效果估計可達10年或更長。

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