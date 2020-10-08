網民熱話：凌晨驚見男子大廈走廊露宿　網民猜測背後有隱衷

網民在凌晨出門，一度被睡在走廊的地鋪男嚇倒。

在街頭露宿人士都有其故事，但在大廈走廊露宿，則令人有更多聯想。前日(6日)有網民分享在凌晨時目擊走廊的「奇景」，一名男子竟在走廊打地鋪睡覺，事件引起網民諸多聯想，猜測背後是否涉及家庭糾紛。

網民Ken Liu在Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」分享一張相片，事主聲稱在凌晨4時出門時，被眼前見到的情況嚇倒。從相中可見，走廊上一名男子在打地鋪睡覺，地鋪男的「物資」齊全，被鋪、枕頭、地蓆一應俱全。事主未有將其叫醒，不過出於擔心，於是通知大廈保安。

由於事件太奇異，網民紛紛猜測男子為何在走廊露宿，「皮膚黑黑，係咪南亞裔人士？」「可能係露宿者？」亦有網民細心分析，認為非居民應該不能進入大廈走廊睡覺，估計男子是大廈居民，「明顯係被老婆趕，有晒枕頭同被」，亦有人抵死稱，「應該係同老婆嗌交贏咗，被趕出門口。」

網民有話說：

Donald Cheung：叫看更睇吓有咩幫到佢啦

Seesee Yeung：其實佢老婆都算有心，起碼有床墊枕頭被

Alan Naw：呢啲係咪叫做有家歸不得

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