森度遊纜車索道小徑屬政府　海洋公園涉霸公地牟利

海洋公園獲撥款54億港元「救亡」，並於本月1日起推出一系列「森度遊」，當中包括行山活動「秘行南朗山」，市民要支付80港元的活動費。不過，該山徑其實是政府土地，並不屬於公園私有範圍；地契更標明，山徑須全日免費對外開放，園方涉佔用政府土地牟利。東網記者今早(8日)向海洋公園查詢，有待回覆，根據園方網頁，該活動現時仍接受預訂，本月只剩小量名額。

海洋公園受疫情影響閉園兩個月後日前推出「森度遊」，以自然環境和戶外活動作招徠，「秘行南朗山」更是重點活動之一。據公園網頁簡介顯示，活動可獲行山教練帶領下，沿著纜車索道下的小徑登山，並有導遊介紹山上的野生動植物，園方更形容山徑是「隱世的打卡熱點」。

不過，該山徑其實是政府土地。據批地契約，政府允許海洋公園在指定的官地範圍內興建和營運登山纜車系統，以連接兩個園區，但登山纜車系統下的山徑土地，一直屬政府所有，非園區私有範圍。地契亦指明，該山徑須全日免費對外開放。

園方上月底，未正式推行「秘行南朗山」時，曾以鐵閘封起山徑入口，並標明「此乃海洋公園範圍。非法擅進者，送官究治」，惟至本月2日，鐵閘已被移除，登山客可自由進出登山纜車救援徑。