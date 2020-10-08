食肆酒吧未達防疫要求疫情反彈　袁國勇籲提早進入嚴密戒備

食肆現時只可4人1枱，距離須相隔1.5米。

本港近日出現多宗源頭不明個案，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(8日)指，近日多個場所出現確診個案，疫情出現反彈，恐情況如第三波疫情發展下去。他呼籲公眾應提早進入嚴密戒備狀態，切斷社區的隱性傳播鏈。

袁國勇今日在電台節目上表示，在十一連假前政府放寬部分防疫措施，加上市民出現抗疫疲勞情況，令疫情出現反彈。他又指出，食肆和酒吧在每枱人數限制、空氣通風，以至分開執枱及傳菜職員等方面，都未能執行相關要求。

現時在酒吧、藥房、殘疾人士院舍及學校出現感染個案，袁擔心會如第三波疫情般發展，情況令人憂慮。他預期現時的趨勢會持續，即使重回最嚴厲的防控措施，惟每日確診數字仍會維持在雙位數水平，及後才回落。

他又透露，局方正商討一旦出現群組爆發情況，就會要求院舍或相關大廈進行強制檢疫。他建議，政府應增加派發樣本樽的地點及加強宣傳，並呼籲市民記錄曾乘坐交通工具的車牌和曾光顧的食肆等，以便有需要時局方加快追蹤。至於容許客人在酒吧內脫下口罩，袁指會帶來很多問題，而是否讓酒吧繼續營業，與經濟和政治亦有關係。