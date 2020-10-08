疫情進入加速上升階段　梁子超籲市民避免酒店開派對等聚會

梁子超指現時疫情反彈有愈演愈烈的趨勢，呼籲市民減少到高風險場所聚會。

新冠肺炎第三波疫情未止，香港過去8日均有本地源頭不明確診個案，呼吸系統專科醫生梁子超今早(8日)在電台節目中表示，從過去數天的確診數字來看，香港的疫情已進入加速上升階段，而感染源頭不明個案引起的關聯個案會陸續湧現，認為政府應考慮盡快介入個別場所，與業界商討如何避免疫情進一步傳播，控制疫情反彈。

梁解釋指，第三波疫情持續長時間，市民抗疫疲勞嚴重，業界亦要求政府放寬限制，故導致最近一輪措施放寬較急，他認為疫情反彈是預料中，惟反彈勢頭愈演愈烈，即使政府在防疫措施方面作微調，影響力仍然有限，最重要是市民自身做起減少去高風險場所，避免去酒店開派對或到娛樂場所等聚會。他續稱，不會形容現時已經出現第四波疫情，指對疫情不能未打先輸。

對於學校及酒吧先後出現確診個案，他指出長假期後出現個案反彈是預期內，當社區內有人感染，滲透到不同場所是並不出奇，認為要考慮嚴格控制課後的活動，減少課堂以外的接觸，否則如果形成家庭的傳播網絡，疫情好易會再大規模爆發。