深水埗現鼠蹤燒味店今拉閘　食環署派員視察

曾發生「老鼠咬燒豬」事件的深水埗大慶燒味飯店，短短半年內遭法庭定罪7次，上月29日已被取消食肆牌照，按例不得經營，但「釘牌」至今的一個多星期後仍然照常營業。東網記者今早（8日）再到食肆視察，發現該店已拉大閘，沒有開門營業。食物環境衞生署派員到場視察，有人員拍照，並指稍後或會再派人到場。

大慶燒味飯店曾多次傳出有鼠患，曾被發現成群老鼠在店內亂竄，甚至啃咬燒豬頭，並因屢次違反《食物業規例》，上月已被食環署取消牌照。然而，有人疑無視顧牌照規定，東網記者昨日到該店視察，發現燒味店仍然營業，幾乎所有食物均沒被掩蓋。員工又在露天地方切割食物，員工處理食材時更拉低口罩高聲談話，衞生存疑。

東網記者早上再到訪該食肆，發現該店已拉上大閘，而昨日自稱是負責人的蕭先生在附近步出，東網記者向他查問時他否認自己是負責人，並指﹕「唔方便答。」約10時40分，有食環署人員到場拍照及視察，期間向穿着大慶圍裙員工了解情況。有食環署人員指，由於收到投訴，故到場視察，發現食肆已經沒有開門，但他指有機會派同事稍後再來，看食肆有否在其他時間營業。