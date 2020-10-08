泰籍男工人被壓斃遺下妻兒　妻子傷痛認屍　生活頓失依靠

海洋公園新酒店地盤昨日(7日)發生奪命工業意外，一名48歲泰國籍男工人被倒塌石屎磚牆壓斃，遺下妻子及稚兒。今早(8日)9時許，死者妻子由親友陪同下，抵達西環公眾殮房，辦理認屍手續，至11時許離開，妻子難掩傷痛落淚。

死者中文名為王天，與其妻子為泰國人，夫婦為香港本地永久居民，二人育有一子，兒子於下周三(14日)將會足2歲，妻子為家庭主婦。據其妻子透露，丈夫在香港生活有7年，他從事地盤工人，在涉事建築公司工作多年。王主要負責「打炮」工作，亦會做雜工。她指丈夫為好人，與同事關係好好，他亦顧家及盡責。「老公搵到錢，都不會計較，會分畀家人」。

王每月收入不定，大約月入約3萬元，他們一家三口租住灣仔劏房，月租約6200元，水費約150元。王為家庭經濟支柱，王突然離世，王妻對日後生活感到徬徨。「屋企得佢一個搵錢，我就睇B，香港啲嘢咁貴」。王妻在香港的親人不多，只有一名胞姊在港，胞姊從事「住家工」，今天她請假幫手照顧王妻的兒子。

王妻續指，丈夫公司昨日致電給她通知其丈夫發生意外，她立即與兒子及胞姊趕至醫院。據了解，公司未有交代意外如何發生及賠償，她只知道塌下的牆約3米高，拯救需時。王妻表示，丈夫工作時會做好安全措施，以往未曾發生過意外。她希望到地盤進行拜祭，儀式會以佛教形式進行。