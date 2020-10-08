裁判官何俊堯被批放生輕判反修例案被告　6宗投訴不成立

何俊堯(右)因曾判處多宗反修例示威案件的被告罪名不成立，被外界批評立場偏頗。

東區法院前裁判官何俊堯，在任期間因曾判處多宗反修例示威案件的被告罪名不成立，被外界批評立場偏頗、裁決不公，亦有市民為此向司法機構投訴。司法機構今天(8日)表示，總裁判官經深入了解，及閱讀每宗案件的裁決理由或判刑理由的錄音後，認為針對何俊堯的8宗投訴中，有6宗不成立，又指留意到律政司未有就有關案件的裁決或刑罰，提出覆核申請。

根據司法機構在網上最新公布，8宗針對何俊堯的投訴，有6宗不成立，其中1宗案件，是3名被告人各被控一項「在立法會會議廳範圍內逗留時未有遵守秩序」罪，何俊堯裁定3人罪名成立，各人分別被罰款1000港元。然而，有投訴認為何輕判3人，又指他們未來必定是「社會棟樑」，應保留「有用之軀」。

總裁判官認為，何俊堯的口頭判刑理由已說明量刑基礎；至於有關字眼，總裁判官根據判刑理由的前文後理，認為何俊堯當時是警惕3名被告人，如為了表達意見而犯下較本案為嚴重的罪行時，會面對刑期不短的即時監禁。

總裁判官在總結時表示，留意到律政司沒有就上述6宗案件的裁決或刑罰，以判刑過輕、原則性犯錯、法律觀點出錯或表面偏頗為理由，向裁判官、原訟法庭或上訴法庭提出覆核裁決、覆核刑罰或案件呈請的申請，認為這與總裁判官對上述投訴的結論脗合。

餘下2宗投訴，則由於律政司就該2宗案件向上訴法庭提出刑期覆核申請，因此司法機構會待該案的司法程序完結後才作出適當跟進。

此外，司法機構今亦表示，從本月起，司法機構會在切實可行的情況下，就一些可能引起廣泛公眾關注的區域法院及裁判法院判決製備撮要，並將其上載於司法機構網頁。