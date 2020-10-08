海關兩周破42宗非法進口藥物拘20男女　市值1780萬元

香港海關在過去兩周於落馬洲管制站，接連偵破共42宗懷疑沒有根據及按照有效進口許可證進口藥物的案件，檢獲共1840箱涉案藥物。連同9月30日公布的案件，截至本月6日，海關共檢獲市值約1780萬港元的懷疑非法進口藥物，以貨值計已超過去年全年檢獲的1550萬港元。連串案件中，共20人被捕，包括16男4女，他們目前正保釋候查，不排除會有更多人士被捕。

海關於上月22日至本月6日期間，先後在15輛入境貨車上檢獲案中藥物，類別涉及過百種，主要包括1781萬粒便秘丸、14.3萬粒止痛藥、9.5萬粒肝油丸、3.6萬粒腸胃藥，以及1.8萬粒感冒藥。檢獲藥物亦有解酒藥、止痛貼、感冒沖劑、皮膚藥膏、胃散、水性噴鼻液、喉嚨噴劑、抗真菌藥、鼻過敏治療劑，以及眼藥水等。

當中涉案貨值最高的一宗案件於本月1日偵破，案中檢獲338箱貨物，包括水性噴鼻液、止痛貼及感冒沖劑，價值約340萬港元。海關於管制站共拘捕13名年齡介乎35至58歲的貨車司機，並於跟進調查後，再拘捕7名年齡介乎28至48歲的收貨人，當中包括1名貿易公司男董事。