政府明年起為新生嬰驗血清防乙肝　冀感染率降低至少於0.1%

病毒性肝炎在港愈趨普遍！食物及衞生局今(8日)公布，督導委員會檢視了最新國際經驗及考慮了世衞建議，提出為受乙型肝炎感染母親所生嬰兒，進行疫苗接種後血清測試，以識別出5%至10%未能產生足夠免疫反應的嬰兒，並為他們提供第二次三劑疫苗注射，此計劃將於下年度(2021/22年度)實行，預計每年不多於3000名嬰兒需要接受檢驗。

全球估計有2.57億人患有慢性乙型肝炎，7100萬人患有丙型肝炎。本地流行病學數據顯示，一般市民的乙肝感染率為7.2%，而丙肝感染率為0.3%，即分別約54萬及2.2萬人感染乙肝及丙型肝炎。

食物及衞生局局長陳肇始表示，肝炎一度被忽視，政府關注當中對社區帶來的威脅，為配合世衞於2030年或之前消除病毒性肝炎所帶來的公共衞生威脅，包括減少90%慢性乙型及丙型肝炎新增病例，90%感染者已獲診斷，80%病人已獲治療等。

衞生署顧問醫生(病毒性肝炎)兼公共衞生工作小組召集人林潔宜表示，乙型肝炎主要靠母嬰傳播，行動會為每一名孕婦每次懷孕作乙型肝炎檢測，亦會為嬰兒打標準3劑乙型肝炎疫苗。新措施會使用抗病毒藥物預防母嬰傳播。若發現媽媽感染，會量度病毒數量，若病毒載量高，會向孕婦提供使用抗病毒藥物。另會為感染乙型肝炎孕婦生下的嬰兒打3劑標準針之餘，亦為嬰兒做血清測試。現時新生嬰感染乙型肝炎少於1%，冀日後感染率再降低到少於0.1%。

另外，威爾斯親王醫院及瑪麗醫院在本年設立肝炎護士診所，並在本年第四季另外8間醫院增設護士診所；今年亦為8間產前診所增加護士人手，以協助推行預防乙肝母嬰傳播計劃。