尼漢被誤當確診送院身亡 　院方診斷患罕有遺傳病

衞生署今年4月時曾公布署方誤將一名尼泊爾籍男子當成是確診者送院，惟確診的其實是他的兒子，男子出院後因頭痛及暈眩再度入院，惟兩周後不治。院方向家屬解釋，經測試後發現病人患有罕有遺傳病，個案已交由死因庭跟進。有外科醫生表示，患者50多年沒有病發的情況罕見，料是有感冒或其他病毒誘發患者發病。東網記者正向衞生署查詢事件，暫未獲回覆。

一名尼泊爾籍青年4月6日在駿洋邨檢疫中心確診，惟衞生署當時誤將其同在檢疫的52歲的父親送院，翌日便被送返檢疫中心，惟事主被送返檢疫中心後，感頭痛及暈眩，再度被送院治療。事主獲送院一周後情況突然急轉直下，須送入深切治療部，數日後事主出現腦積水，其後離世。

院方向家屬解釋，病人住院期間無服用任何肺炎藥物，但病人出院時，院方有為他處方撲熱息痛備用，而病人血液報告顯示膽紅素輕微高於正常水平。第二次入院時，病人腦部無受細菌感染，但血氨水平過高，經測試後證實病人患罕見遺傳病「鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症」。

外科醫生竺兆豪指「鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症」相當罕見，直言：「做咗20幾年醫生都無見過。」該症主要因患者X染色體異常所致。他解釋，此症患者會因缺乏酶，無法分解氨，致體內積聚「阿摩尼亞」，會導致肝昏迷。不過，由於此症是遺傳病，甚少患者50多歲才病發，他相信是有其他因素引致患者病發，包括感染病毒或感冒。

竺續指，由於此症罕見，一開始難以發現，並說：「唔會無啦啦抽血驗佢入面有幾多阿摩尼亞。」一般而言，醫生在接收患者後要確保他沒有腦感染，再進行電腦掃描，發現患者有腦腫，再抽血驗阿摩尼亞，才會發現患者可能患「鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症」。