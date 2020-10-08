商場外牆廣告少女衣着暴露　數十名家長投訴意識不良促下架

深水埗西九龍中心外牆近月掛上與本地知名漫畫家林祥焜合作的大型少女廣告，有區議員聲稱接獲數十名家長投訴，指廣告少女衣着暴露、意識不良，引起區內學童不安，今早(8日)到商場請願，要求商場將廣告下架，並檢視日後上架的廣告性質。林祥焜則表示有關廣告刊登早前已獲淫褻物品審裁處通過，顯示作品根本無問題，更指反對該廣告的區議員不愔藝術，如同「井底之蛙」。

民建聯深水埗區議員劉佩玉上午聯同數名家長到西九龍中心請願，指自從西九龍中外牆出現不雅廣告後，惹起區內家長通訊群組不滿，數十名家長認為廣告中人物衣着過於暴露，而且擺出的姿勢不雅觀，對此感到不安和尷尬，又擔心子女會被廣告中的不良意識誤導。西九龍中心派員接收請願信。

劉指，若商場拒絕將廣告下架，將發起網上聯署表達關注，亦會去信淫審處，要求處方檢視廣告是否淫褻或不雅，並促請當局加強規管室外大型廣告。

林祥焜回覆東網查詢表示，有關廣告刊登之前已獲淫審處通過，顯示作品根本無問題，反指若覺得廣告尷尬，不如關閉所有泳池和沙灘。他直指，反對該廣告的區議員如同「井底之蛙」，不愔藝術，又提到自己曾代表香港到法國和台灣參展，並被藝術學者盛讚，其藝術造詣早獲認同，而未來仍會繼續與西九龍中心合作舉辦展覽，以推動香港的插畫文化。

翻查資料顯示，林祥焜早於2013年已開始與西九龍中心合作，架設大型廣告並設展覽，今次廣告則由8月開始掛起。