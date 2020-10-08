何俊堯偏頗投訴不成立　學者轟自己人查自己人

東區法院前裁判官何俊堯，在任期間因曾判處多宗反修例示威案件的被告罪名不成立，遭投訴立場偏頗、裁決不公。司法機構今日(8日)公布，針對何俊堯的8宗投訴中，有6宗不成立。學者批評有關投訴機制形同虛設，由總裁判官處理投訴有如「自己人查自己人」。

對於司法機構表示，基於司法獨立的基本原則，總裁判官不適宜亦不會以行政職能干預任任何司法決定。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，何俊堯就具爭議案件作出的判決引起社會公憤，令公眾質疑司法公正性。他直斥，現行投訴機制是由殖民地時期留存下來的產物，令司法機構以司法獨立為藉口成為「獨立王國」；加上由總裁判官處理何的投訴並不恰當，質疑兩人可能一起共事早已相識，如「自己人查自己人」，整個投訴機制形同虛設。

對於總裁判官指留意到律政司未有就有關案件的裁決或刑罰提出覆核申請，他批評何的裁決多人反對，惟律政司未有就相關案件提出上訴，令處理投訴的負責人有藉口，指律政司也認同有關裁決合適。