研究發現服務業改用機械人　有助降低感染風險吸客

中大商學院研究發現服務業在疫情下採用機械人或有助吸客。

新冠肺炎疫情持續，市民或會減少外出用膳，避免與太多人接觸，香港中文大學商學院的研究發現，在飲食業、旅遊及酒店行業採用機械人提供服務或有助吸引顧客，並認為更有效減少社交接觸，降低感染風險。

有關研究引用美國一個餐飲業協會的資料表示，當地業界受到空前打擊，預計到年底，全國各地餐館將會損失2400億美元（約18720億港元）的收入。事實上，受疫情影響遊客絕迹，現時大多數酒店都出現十室九空。

中大商學院酒店及旅遊管理學院及市場學系聯席副教授尹振英，早前與紐約科技學院溫哥華校區教授陳家欣及中大商學院博士生羅曉燕進行研究。研究發現，多宗疫情爆發群組均涉及食肆員工和顧客，促使部分食肆提升服務自動化的程度，以釋除顧客的疑慮。

例如有內地房地產發展商的子公司在今年6月於廣東順德市開設了全球首家全由機械人營運的餐廳，可容納600位顧客，配備20台機械人，可烹調逾200款菜餚，包括中菜、火鍋和快餐。據了解，顧客下單後20秒內便可以上菜，並透過送餐列車軌道系統直接送到客戶的餐桌上，或以機械人利用托盤傳菜。

美國亦有漢堡連鎖店正在測試名為「Flippy」的廚師機械臂，以製作炸薯條和其他食物；有炸雞漢堡連鎖店亦在俄羅斯開設了一家使用全自動炸雞預備系統的分店。另外，研究人員於4月初進行了一項調查，訪問了496人，結果顯示，受訪者願意到使用機械人提供服務的餐廳用餐，他們考慮到使用機械人能減少人與人之間的互動，從而有效地降低受感染的風險。

尹表示，面對疫症大流行，正是因為機械人不會與他人有交流，故潛在客戶會認為有效減低病毒感染風險，增加光顧的意欲。