泰國推特別旅客簽證　港澳居民須買醫療保險抵埗隔離14日

泰國駐港總領事館昨(7日)在網上公布，為香港及澳門居民推出特別旅客簽證(Special Tourist Visa)，申請人最長可在泰國逗留270日，但當中須進行14日的隔離檢疫，及向泰國公司購買涵蓋新冠肺炎的醫療保險。東網正向旅遊事務署查詢，暫未獲回覆。

港府早前表示，已去信多國，表示願意與對方商討建立「旅遊氣泡」，當中包括泰國。泰國駐港總領事館昨更新網站指，容許沒有犯罪紀錄及指定疾病的港澳居民申請特別旅客簽證，申請人須提供銀行存款證明，顯示過去6個月存款有最少50萬泰銖(約12.4萬港元)，亦須向泰國公司購買醫療保險，整體保額須達10萬美元(約77萬港元)，保額中最少有4萬泰銖(約1萬港元)的門診醫療，以及40萬泰銖(約10萬港元)的住院醫療，並須涵蓋新冠肺炎。申請人亦須提供在泰國逗留期間的住宿證明，當中包括14日隔離期。

旅遊界議員姚思榮指，相關申請的門檻高，加上仍須14日隔離檢疫，相信主要是商務、探親等必須去泰國的人士才會申請，料對建立旅遊氣泡作用不大。他指，如要推動旅遊業，須解決14日隔離檢疫的問題，可以考慮容許在香港接受病毒檢測後證實未有染疫的人士，抵達泰國機場後再做一次快速測試後豁免檢疫，惟現時措施與達到相關目標仍有一段距離。