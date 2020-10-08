疫情反彈港府嚴陣以待　陳肇始：正研究強制檢測法律框架

有專家指香港新冠肺炎疫情出現反彈，並預期現時的趨勢會持續，情況令人憂慮。食物及衞生局局長陳肇始今早(8日)在病毒性肝炎計劃記者會上，就近日新冠肺炎本地個案回應時指，目前本地個案有上升趨勢，認為整體疫情是反彈的開始，當局會嚴陣以待。

陳表示正研究「強制檢測」的法律框架，強調病毒檢測對公共衞生很重要，能夠盡早找出隱形患者，但明白市民有不同的關注，當局正研究如何平衡。

對於近日有酒吧及安老院舍小型群組爆發，會否需要再度關閉酒吧處所，陳認為關閉處所雖是一個方法，但強制關閉處所是終極的手段，在新常態下，關閉處所前須考慮相關社交距離措施等因素，例如能否減低傳播風險，認為業界可以先採取更嚴謹的防疫措施，包括加強員工檢測、做好顧客健康申報等。

她又指，食衞局副局長徐德義早前與酒吧業界開會，了解當中感染措制的方法，目前酒吧業界已做足防疫工作，當局最新措施會再作公布。陳呼籲，除了酒吧以外的處所不要鬆懈，亦要檢視現行防疫措施是否奏效、市民是否遵循等，又呼籲市民提高防疫意識，並指政府會加大檢測力度，包括為酒店員工、的士司機、院舍人員及病人等做檢測。