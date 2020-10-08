中大研發新基因治療　有效阻止慢性腎病演變腎衰竭

隨着患高血壓及糖尿病人口上升，由此引發的慢性腎病發病率亦相應增加，病情嚴重的腎病可演變成腎衰竭，患者最終只能接受腎臟移植。巨噬細胞原本負責維持腎功能，但過度活躍反會加速腎衰竭，中文大學最新研究成功破解此機制，發現是巨噬細胞的一個腦部神經元基因「作祟」，只要抑制該基因便能防止腎臟惡化，團隊正開發出相關的抑制劑，令腎病患者有新出路。

本港人口健康調查顯示，有0.6%的15歲或以上人士被診斷出慢性腎病，糖尿病及高血壓是主要成因。腎病目前仍缺乏有效治療方法，慢性腎病有機會演變成末期腎衰竭，本港每年都有逾2000人輪候腎臟移植，但每年不足100人能成功換腎。

中大研究團隊指出，免疫系統失衡是導致腎病的關鍵因素之一，當中巨噬細胞是一種重要的免疫細胞，負責維持腎功能運作，但巨噬細胞過度激活，反會加速組織纖維化，演變成腎衰竭，令本應充當保護角色的巨噬細胞變成幕後黑手。團隊最近成功破解箇中機制，發現過度激活的巨噬細胞，會直接轉化為肌成纖維細胞，加速組織纖維化，導致腎衰竭。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授藍輝耀表示，巨噬細胞過度激活會大大加劇疤痕組織增生，而最關鍵的是巨噬細胞會不正常地表達出一個腦部神經元獨有基因「Pou4f1」，從而導致腎臟纖維化的發生。團隊已開展臨床前研究，在2個小鼠腎病模型進行基因治療，發現透過抑制基因「Pou4f1」，有助制止纖維化過程，減慢腎功能惡化。

團隊正開發針對「Pou4f1」的基因標靶治療，研發出相關抑制劑，望可成為腎病患者的另一治療出路。上述研究結果已發表於國際科學期刊《美國國家科學院院刊》。