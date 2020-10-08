網民熱話：網購兔皮為愛貓保暖　港媽死撐「平時都食兔肉」

使用動物皮毛近年一直惹爭議，今日(8日)有人在網上分享網購兔皮，就惹起網民怒火，原因是事主所購的兔皮用於家中愛貓保暖，有網民質疑「如果用貓皮為兔仔保暖，你又會點？」

事主在Facebook群組「淘寶開心share」貼文，原意是分享其買平貨及展示「戰利品」，「啱啱淘咗一堆兔皮，9塊120人仔，貓貓可以有排用，佢哋好鍾意咬毛」。事主又上載兩張照片，包括多幅兔皮平放在梳化上，另一張則是一幅兔皮蓋在貓貓身上。

不過貼文卻令網民憤怒，短短半小時已有數百個留言，大部分人都是狠批事主根本不愛護動物，亦無資格養貓，行為非常自私，亦有人因為見到兔皮而不安，「賣嘅無良，買嘅無腦」、「養動物但冇同理心」。甚至有人將事主大起底，面對網民攻擊，事主一度回應，「冬天用，同埋佢哋好鍾意咬毛；貓貓唔食齋喎；佢哋平時都有食兔肉。」不過事主似乎敵不過網民圍攻，最終刪走貼文。但亦有人持不同意見，「貓狗糧大把用兔肉，啲人又餵得安心，食得安心？然後用兔皮就殘忍？雙重標準」。

網民有話說

Loretta Elam：法國凍肉店吊住一隻隻已剝皮兔賣呀，好似賣雞咁。

琛木之林：呢啲X街開名都冇所謂

Rainbow So：勁抵插，插得小

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