海天堂遭誹謗案　《蘋果》片中沖洗龜苓膏員工稱遭人利用

龜苓膏連鎖店海天堂於2013年就《蘋果日報》透過示範短片和報道，指稱該店把疑似發霉膏經處理後出售一事，控告其前生意夥伴蔡國強誹謗。案件今天（8日）於高院續審。原告一方今早傳召海天堂的店舖主管的沈麗華作供，她表示在2013年9月期間，負責管理約30間海天堂分店，當時因為《蘋果日報》的影片，拍到示範洗龜苓膏的員工的名林日紅，她遂找林查問，並暗中把部分談話錄音，期間對方說被《蘋果》記者「擺上枱」。

被告方大律師在盤問時，就引述部分錄音內容，指林當時說過：「睇極都睇唔到佢拍」，又指《蘋果》記者「擺埋我上枱，影埋我」，並說「我冇心㗎」、「被人利用，自己冇防備」，以及「係我自己疏忽嘅啫，唔係公司叫我咁做，係我自己貪方便」等說話。

不過被告方就指有關錄音「無頭無尾」，質疑沈麗華沒有把全部錄音交出。沈斷言否認。

大律師又表示，沈聲稱公司從無要求員工沖洗發霉龜苓膏，亦從沒聽聞有員工這樣做，但她找林查問時竟沒有着力追問原因，連錄音也是時開時關。

此外，大律師亦質疑海天堂既然知道有龜苓膏發霉的情況，但又不回收貨品查探發霉原因，只要求員工將貨棄掉。沈回應指，她只負責店舖管理，不知道其他部門的運作情況。