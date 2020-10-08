旅發局訂統一防疫指引供業界遵守　宣傳香港健康形象

重啟旅遊首要做好防疫，讓旅客安心，旅遊發展局與香港品質保證局合作推出統一的防疫指引及信心標誌計劃，今日(8日)起供旅遊及相關行業申請。酒店、購物零售等店舖做足10項防疫指引要求，便可申請防疫信心標誌，獲批後可在店舖展示標誌，現時已有1842間公司和商戶有興趣參加。旅發局指，最快下月可推出計劃，已預留了1000萬港元資助業界參加計劃及宣傳。

旅發局表示，計劃將分兩階段展開，首階段涵蓋購物商場、酒店、旅遊景點、入境旅行社及優質旅遊服務計劃下的餐飲及零售商戶，預計11月可推出，為期1年。之後計劃會擴展至跨境旅遊巴士公司、旅遊巴士公司、會展場地及其他零售、餐飲商戶等。截至今日已有1842間商舖表示有與趣參與，包括90個商場，140間四、五星級酒店及兩個主題等。

現時多個國際旅遊組織已訂立衞生防疫指引，旅發局副總幹事葉貞德補充指，統一行業衞生指引後，有專人突擊巡查、店舖亦有標記展示，有助旅客識別，傳達香港各界重視衞生安全的承諾。

品質保證局介紹，統一指引整合了衞生防護中心及食環署的衞生指引，亦諮詢了業界意見。每個行業有10項指引要遵守，如員工要量體溫、戴口罩等，新增的是鼓勵客人使用非觸式付款方法。若發現有參加者未有遵從指引，會給予兩星期時間整改，如仍違反指引，會取消資格。將有100名巡查員跟進。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，協會的零售或餐飲會員都已積極提升衞生防疫措施，相信計劃有助進一步提高市民及旅客的信心，希望不論是連鎖集團或小店都會參加計劃，共同營造全城健康安全的消費環境。

港大微生物學系講座教授袁國勇歡迎有關計劃，他特別提及希望計劃能鼓勵更多餐廳做到每小時換氣最少6次，認為在疫情仍反覆情況下，有助減低病毒傳播風險。