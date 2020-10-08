病人助理否認藏武罪　將爭議警方處理證物程序

去年11月11日「大三罷」行動前夕，一名女病人助理被指身懷雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，她否認控罪，今（8日）在九龍城法院受審。專家證人指，案中雷射筆在60米內照射眼睛也能傷人，辯方則表示不會爭議被告管有雷射筆，但會挑戰警方處理證物的程序。

34歲被告鄭敏，任職二級病人助理。她被控於2019年11月10日，在旺角彌敦道和亞皆老街一帶的公眾地方，管有一個能發出雷射光束的裝置。

制服被告的警員作供指，當晚11時許，他乘警車到旺角巡邏，見到有約50名穿黑衣人士在附近聚集。期間有人向警車投擲汽油彈，汽油彈在地面爆炸，警車緊急停下，他遂落車追捕。

當時示威者四散，他在亞皆老街對開截獲被告。當時被告穿黑衫黑褲，戴有鴨舌帽及口罩，由於她有掙扎，遂將她按在地上拘捕。

被告之後被帶到紅磡警署的臨時羈留室搜身，女警供稱在被告的左前褲袋搜出一支雷射筆，但因當時有超過20名被捕者在羈留室內，她沒有仔細研究該支雷射筆，便交予另一名警員處理。

至於負責檢驗雷射筆的警員則以專家證人身份作供，他表示就同一編號的案件，共收到2支雷射筆作檢驗。呈堂的雷射筆較幼，但60米內照到眼睛也能傷人。至於另一支雷射筆則較粗，還連着2條鎖匙。他並強調，不會把兩支雷射筆混淆。案件明日續審。