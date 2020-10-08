王百羽選舉開支高達489萬元　獲沈旭暉公司捐450萬服務惹質疑

立法會換屆選舉原於今年9月舉行，因疫情關係延期一年，選舉事務處陸續公開參選人的選舉開支申報。在數位區議會(二)（超級區議會）的參選人開支中，元朗區議員王百羽名單的選舉總支出約為489萬元，暫時是已申報開支的參選人中最高。其中逾450萬元的選舉服務及貨品由「U Made This」公司捐贈，公司最大股東為學者沈旭暉創辦的「GLOS Company Limited」，而他不認識王百羽，有關決定由公司一名創作總監作出申報，而該員工更已辭職，事件不尋常惹質疑。

王的開支遠遠拋離同樣參選區二的候選人，其中議員鄺俊宇只使用約84萬港元、荃灣區議員岑敖暉開支為50萬港元，而議員涂謹申則只用了約40萬元，王的開支比眾人多出9倍。 王百羽選舉開支中約92萬元屬於形象指導、撰寫講稿、化妝及攝影等，而王在社交網站發佈的選舉廣告費則達96萬元。

元朗監察議會聯盟發文批評王百羽不用出錢，就得到489萬，而選舉開支則是由納稅人支付，笑言王比擔任4年立法會議員更好。 議員陸頌雄亦質疑王使用489萬進行選舉宣傳的內容，認為75萬形象指導費用大得誇張。

有報導引述沈旭暉指，U Made This公司是GLOS其中一間有投資的子公司，主要提供創作服務，由公司董事之一的創作總監陳梓謙負責。沈解釋U Made This公司捐出免費服務予王百羽，由創作總監決定並作出申報，但事先並未知會公司其他股東，沈作為投資者亦剛得悉此安排，更稱提供大規模無償服務並非他的習慣。

另外，沈澄清並不認識王百羽，王為創作總監私人好友，經查證後發現創作總監近乎為王的競選經理人，強調雖然根據選舉條例，選舉捐贈不能得到任何政府資助，但事件影響公司形象，稱公司已即時進行內部人事處理，經溝通後該名員工辭職。沈旭暉亦決定在完成手頭項目後，會結束子公司U Made This，並訂立政策指任何子公司均不會再接受任何和香港選舉有關的項目。