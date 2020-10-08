國泰屢傳裁員　空服員工會聯署促資方回應

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，及旗下國泰港龍航空放棄申請第二輪保就業計劃，疑為大裁員舖路。國泰航空本月起第4季正進行資本重組計劃，擁有7400名會員的國泰空中服務員工會今日(8日)發起網上聯署，要求國泰盡快交代重組方案內容，並考慮先以其他節流方法代替裁員，聯署周日(11日)結束，工會下周約見管理層，倘無正面回應，不排除發動工業行動。

國泰空中服務員工會在聯署信員工群組間不斷流傳公司裁員的消息，員工士氣低落、人心惶惶，工會曾與機艙服務部管理層會面數次，公司表示現階段不能披露任何細節，工會對此失望。工會信中提出3項要求，包括要求國泰先考慮其他節流措施，如推出為期更長的自願性無薪假；倘若裁員，亦應先推行自願離職或提早退休計劃、而相關賠償須比法定裁員賠償多，並且不能與任何退休計劃的供款對沖；以及盡快向員工交代重組方案內容。

該工會主席王思敏指，工會一直有向管理層提出建議，但管理層僅不斷回覆「會反映」，未有更多回應。而員工至今仍未知悉任何關於重組計劃的詳情，與裁員計劃有關的訊息不時在員工間流傳，令很多同工感徬徨，員工士氣大受打擊。

王又指，今次發起的聯署會至本周日(11日)，暫時以7400多名會員為對象，期望至少有一半會員會參與，並計劃於下星期再與國泰開會商討。若然國泰的態度與之前相同，不打算回應工會在聯署內提及的任何訴求，不排除發動其他工業行動。