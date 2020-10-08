荃灣中槍學生被控暴動案再訊　控辯雙方指被告或會認罪　

荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生曾志健，去年10月1日示威期間在荃灣遭警員開真槍射中左胸，一度危殆。事後他與一名理工大學博士生同被控一項暴動罪，他自己又涉嫌襲擊對他開槍的警員，另被控兩項襲警罪，案件今日(8日)在區域法院再訊。庭上透露，控辯雙方正在商討控罪及案情細節，若達成共識的話，曾志健有可能認罪。

曾志健（18 歲，學生）及同案另一被告邱宏達（26 歲，理大博士生)被控於去年10月1日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。曾志健另被控同日在鱟地坊一帶襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝，曾家輝為當日開槍的警員。

控方今指，控方正與辯方商討控罪及案情細節，若達成共識，曾志健「應該會認罪」，代表首被告曾志健的資深大律師駱應淦對此表示同意。代表次被告邱宏達的大狀指，由於經商討後的案情有可能影響次被告的答辯意向，亦要求法庭給予時間押後答辯。

法官高勁修決定將案押後至12月22日，屆時再聽取兩名被告的答辯意向，兩名被告續准保釋。

至於法援署早前去信曾志健拒絕其申請，並提到拒絕原因是警方當時行使的武力屬合理。據悉，曾已就法援署的決定提出上訴，有關上訴將於下周一（12日）在高院聆案官席前處理，但上訴聆訊將以非公開形式審理。