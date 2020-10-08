12港人蛇家屬到飛行服務隊總部抗議　涉違禁聚令遭票控

12名港人早前涉潛逃台灣被內地海警拘捕後正在深圳扣押，深圳市鹽田區人民檢察院上周通報批准逮捕12人，包括2人涉嫌組織他人偷越邊境罪，近日有報道指12港人潛逃當日，港府飛行服務隊疑出動於西貢追蹤目標，而警方則再三重申，該12人的拘捕行動與警方無關。部分被捕港人的家屬今日(7日)到政府飛行服務隊總部外進行抗議，要求局方公開今年8月23日所有飛行雷達的紀錄、交代事件詳情等，在場的8人其後被指違反禁聚令，遭警方票控。

今午約3時45分，包括有份組織活動的前議員朱凱廸、前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉及「抗爭派」人士鄒家成在內的一行8人，到達大嶼山飛行服務隊總部外，朱引述機管局職員指，在該處請願或將違反《機場管理局附例》，但他表示會繼續舉行活動。至下午4時，一行人展示標語牌之際被警方包圍，並警告他們違反禁聚令，期間朱堅持舉起標語抗議，場面一度混亂，警方其後圍上封鎖線，並搜查在場人士的隨身件品，而在場的家屬則繼續叫「還我真相」、「政府講大話」等口號。

至下午約4時20分，在場8人被警員以禁聚令599G章票控。黃之峰被警方截查後表示，他們近日收到消息，披露12名港人在今年8月23日欲偷渡往台灣時，有飛行服務隊的定翼機在路線附近執行任務，而他們聲稱獲得了當日的飛行程序(Flying Programme)，當中記錄了該定翼機行動為「P-OPS」(Police Operations)，即警方行動，質疑警方早已掌握該快艇的行蹤，並主動策劃空中監視行動。

鄒家成則表示，政府飛行服務隊及警方應從速向公眾交代當日定翼機行動任務性質、偵察紀錄、文件、圖像和雷達資料，以及警方有否派員登上定翼機在空中監視、事件的來龍去脈等。