政Whats噏：張國鈞花11萬拍片唱歌 疑因被批評將影片下架

張國鈞花11萬拍片唱歌，但影片最終下架。

唔少議員經常化身KOL(關鍵意見領袖)，頻頻喺各社交平台發佈影片，增加知名度。而原本競逐連任嘅參選人喺選舉工程中都大打網絡戰，議員張國鈞(Horace) 更加用咗逾11萬港元錄音拍片，但最後竟然將相關影片落架喎。

立法會選舉押後1年，原有嘅參選人陸續提交選舉開支申報，出戰港島選區嘅Horace總開支係80萬港元，獲得民建聯全額捐贈。佢使得最多喺選舉廣告上，用咗超過57萬港元。佢之前上載咗「建港有心人」影片，喺入面載歌載舞，而有關嘅編曲製作連同租用錄音室費用係2千蚊。Horace仲有申報另一項11萬嘅影片製作費，相信講緊嘅係同一段影片。 但早前有唔少網民話佢舞姿奇怪，令人望到好尷尬，唔知係咪因為大家反應唔太受落，有關影片已經落架。

出戰九龍西選區嘅議員梁美芬同樣有唱歌拍片，佢早前上載嘅「點解要攬炒」影片更加係引起熱話，喺YouTube平台有逾11萬觀看人次，佢為咗選舉工程乘勝追擊，專程拍咗歌曲嘅更新版，填新歌詞、錄音費等要1萬蚊。此外，佢仲拍咗一條宣傳片，中英版本加埋都只係要2.5萬，平過Horace嘅製作費好多喎。梁美芬總開支用咗約57萬港元，獲得約6萬蚊選舉捐贈。